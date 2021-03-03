السعودية اليوم / أمانة الأحساء تُغلق 64 منشأة وترصد 1672 مخالفة



الأحساء 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

نفذت أمانة الأحساء خلال أسبوع 9330 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية، نتج عنها إغلاق 64 منشأة، ورصدت 1672 مُخالفة للبروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة، إضافة إلى مُصادرة وإتلاف طن من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين للأنظمة واللوائح المعتمدة.

كما قامت الأمانة خلال الفترة المذكورة برفع 23893 طنا من النفايات المنزلية وإزالة 22631 مترا مكعبا من المُخلّفات الإنشائية، إضافةً الى تطهير وتعقيم 75 موقعاً وما مساحته 41907 كيلو مترات من الطرقات باستخدام 40980 لترا من المُعقمات والمطهرات، بينما تم معالجة 218 بلاغاً تعامل معها مركز الطوارئ 940.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالبروتوكولات الوقائية المعتمدة، في المنشآت التجارية، والأسواق والمراكز، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس

// انتهى //

16:56ت م

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الأحساء 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسنفذت أمانة الأحساء خلال أسبوع 9330 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية، نتج عنها إغلاق 64 منشأة، ورصدت 1672 مُخالفة للبروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة، إضافة إلى مُصادرة وإتلاف طن من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين للأنظمة واللوائح المعتمدة.كما قامت الأمانة خلال الفترة المذكورة برفع 23893 طنا من النفايات المنزلية وإزالة 22631 مترا مكعبا من المُخلّفات الإنشائية، إضافةً الى تطهير وتعقيم 75 موقعاً وما مساحته 41907 كيلو مترات من الطرقات باستخدام 40980 لترا من المُعقمات والمطهرات، بينما تم معالجة 218 بلاغاً تعامل معها مركز الطوارئ 940.وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالبروتوكولات الوقائية المعتمدة، في المنشآت التجارية، والأسواق والمراكز، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا ، داعية الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز الطارئ والبلاغات (940).// انتهى //16:56ت م0187

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