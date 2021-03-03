السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يرعى توقيع مبادرات أسمنت حائل الإستراتيجية



حائل 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم ,‏ حفل توقيع ‏مبادرات أسمنت حائل الإستراتيجية في المسؤولية الاجتماعية لعام 2021م مع عدد من الجهات، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد الأحمد.‏

وتضمنت المبادرات الموقعة: عقد رعاية مع إدارة التعليم بمنطقة حائل ومثلها مديرها العام ‏الدكتور منذر البليهد تحت مسمى "إجازتك2"، وتهدف إلى استثمار أوقات فراغ الشباب وقت ‏الإجازة الصيفية عبر برامج تقنية مبتكرة مستديمة الأثر, وعقد رعاية مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل ومثلها مديرها العام فريح العياد تحت مسمى "منتدى التطوع3", ‏حيث تهدف إلى رفع مستوى ثقافة التطوّع بالمجتمع المحلي من خلال اليوم العالمي للتطوع سنوياً، كما وقع الطرفان عقد رعاية تحت مسمى "ملتقى المسؤولية الاجتماعية" يهدف إلى تبنّي ثقافة المسؤولية ‏الاجتماعية بالمنطقة من خلال ملتقى سنوي يحتوي على الاطروحات العلمية والتطبيقية ويجمع المهتمين والمؤثرين ‏في منطقة حائل واستضافة الخبراء المحليين والدوليين في مجال العمل التنموي.‏

كما وقع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل مبادرة في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين في ‏دعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي بمنطقة حائل ومثلها مديرها العام فهد الحسني, فيما وقعت جمعية سفانة الصحية بمنطقة حائل عقد رعاية ومثلها المدير التنفيذي خالد ‏العنزي تحت مسمى "عيادة الخير الطبية" , حيث تهدف إلى تقديم أعلى معايير الخدمة الطبية من خلال أطباء ‏متطوعين للمرضى المحتاجين من مستفيدي الجمعية.‏

‏// انتهى //‏

16:42ت م

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