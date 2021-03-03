السعودية اليوم /" الصحة" تحث الجميع على التسجيل لأخذ لقاح كورونا وتُعلن تسجيل (331) حالة مؤكدة جديدة



الرياض 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

حثت وزارة الصحة الجميع على سرعة التسجيل للحصول على لقاح

وأعلنت تسجيل (331) حالة مؤكدة، وتعافي (351) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2546) منها ( 501) حالة حرجة, وبلغ إجمالي عدد الإصابات ( 378333)، وحالات التعافي ( 369277) حالة، فيما تم تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6510) حالات, وتم إجراء (55082) فحصاً مخبرياً جديداً.

ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

16:37ت م

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الرياض 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسحثت وزارة الصحة الجميع على سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم -بإذن الله- من الإصابة بالفيروس، لافتةً النظر إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح.وأعلنت تسجيل (331) حالة مؤكدة، وتعافي (351) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2546) منها ( 501) حالة حرجة, وبلغ إجمالي عدد الإصابات ( 378333)، وحالات التعافي ( 369277) حالة، فيما تم تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6510) حالات, وتم إجراء (55082) فحصاً مخبرياً جديداً.ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:37ت م0177

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