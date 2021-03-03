

الباحة 19 رجب 1442هـ الموافق 03 مارس 2021م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بمشاركة معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، - عبر الاتصال المرئي - اليوم ، استكمال مشروع إزدواج طريق (الباحة - الحزم – المطار) ، بقيمة إجمالية بلغت 66 مليون ريال .

واستمع سموه ومعالي وزير النقل ، إلى شرح من مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي عن مراحل سير عمل المشروع الذي يبلغ طوله 8 كم ، وفق أحدث المواصفات المعمول بها عالمياً .

وعدّ سموه تدشين هذا المشروع , إضافة لشبكة الطرق المنفذة بمنطقة الباحة التي تسهم في تحريك عجلة التنمية ، مثمناً دعم القيادة الرشيدة المتواصل لمشاريع النماء والرخاء بالمنطقة .

من جانبه أكد معالي المهندس الجاسر أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقة وتنميتها وخدمة ساكنيها وزائريها ، مؤكداً أن وزارة النقل تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة مناطق المملكة بما فيها منطقة الباحة ، وتحرص كل الحرص على إنجاز مشاريعها بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ ، وصولًا لاستكمال المشاريع واستلامها ، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على محاور مهمة من بينها تحسين جودة الحياة، ودعم ما يكفل إيجاد اقتصاد متنوع ومزدهر لوطنٍ طموح .

// انتهى //

16:35ت م

0175





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يدشن مشروع ازدواج طريق (الباحة - الحزم – المطار) بقيمة 66 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.