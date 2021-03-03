السعودية اليوم / (300) مهندس وفني و(4000) عملية صيانة لضمان جودة الكهرباء بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

تسخّر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة جهودها لضمان جودة الأعمال الكهربائية بالمسجد الحرام وتشغيلها وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة، وذلك وفق خطط ممنهجة ومدروسة.

وترتكز تغذية المسجد الحرام على (4) محطات رئيسة قادمة من الشركة

وفي حال فقدان التغذية لمغذيَينِ من شركة الكهرباء يقوم نظام المراقبة والتحكم بتشغيل محطة التغذية الاحتياطية أوتوماتيكياً من خلال (8) مولدات بقدرة إجمالية تبلغ (32) ميجا وات وبمدة لا تتجاوز الدقيقتين كحد أقصى, كما يتم تخفيض الجهد الكهربائي المتوسط من (13.8) ك ف إلى جهد كهربائي منخفض (400) عن طريق (40) محولا كهربائيا موزعة على (13) محطة كهربائية فرعية.

وتحتوي كل محطة على لوحات رئيسة (MDB) ولوحات فرعية ولوحات أحمال متنوعة يصل عددها إلى أكثر من (1348) لوحة كهربائية تغذي ما يصل إلى (120000) ألف وحدة إنارة متنوعة داخلية وخارجية، و(2600) مروحة متنوعة، و(250) مروحة رذاذ.

وتُعتمد الخطة السنوية لأعمال الصيانة قبل بداية كل عام لموثوقية التغذية الكهربائية خلال العام وخاصة أثناء المواسم، تتضمن أكثر من (4000) عملية صيانة عبر فريق متخصص وذي كفاءة عالية من المهندسين والفنيين البالغ عددهم أكثر من (300) مهندس وفني.

// انتهى //

16:23ت م

0172



مكة المكرمة 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واستسخّر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة جهودها لضمان جودة الأعمال الكهربائية بالمسجد الحرام وتشغيلها وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة، وذلك وفق خطط ممنهجة ومدروسة.وترتكز تغذية المسجد الحرام على (4) محطات رئيسة قادمة من الشركة السعودية للكهرباء بجهد متوسط (13.8 ك ف) ومجموع أحمال يصل إلى (112) م.ف.أ , حيث يتم تغذية محطتين رئيستين بالجهد المتوسط ويتم الربط بينها من خلال نظام المراقبة والتحكم (CCMS) حيث يضمن بقاء التغذية في حال فقدان أي مغذٍّ من شركة الكهرباء.وفي حال فقدان التغذية لمغذيَينِ من شركة الكهرباء يقوم نظام المراقبة والتحكم بتشغيل محطة التغذية الاحتياطية أوتوماتيكياً من خلال (8) مولدات بقدرة إجمالية تبلغ (32) ميجا وات وبمدة لا تتجاوز الدقيقتين كحد أقصى, كما يتم تخفيض الجهد الكهربائي المتوسط من (13.8) ك ف إلى جهد كهربائي منخفض (400) عن طريق (40) محولا كهربائيا موزعة على (13) محطة كهربائية فرعية.وتحتوي كل محطة على لوحات رئيسة (MDB) ولوحات فرعية ولوحات أحمال متنوعة يصل عددها إلى أكثر من (1348) لوحة كهربائية تغذي ما يصل إلى (120000) ألف وحدة إنارة متنوعة داخلية وخارجية، و(2600) مروحة متنوعة، و(250) مروحة رذاذ.وتُعتمد الخطة السنوية لأعمال الصيانة قبل بداية كل عام لموثوقية التغذية الكهربائية خلال العام وخاصة أثناء المواسم، تتضمن أكثر من (4000) عملية صيانة عبر فريق متخصص وذي كفاءة عالية من المهندسين والفنيين البالغ عددهم أكثر من (300) مهندس وفني.// انتهى //16:23ت م0172

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / (300) مهندس وفني و(4000) عملية صيانة لضمان جودة الكهرباء بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.