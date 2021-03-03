اخبار السعوديه

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره التونسي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره التونسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ "155" العادية، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا