التنمر على طه حسين يوقف بث برنامج في تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت تونس إيقاف برنامج إذاعي شهير على قناة "موزاييك أف أم" بعد تنمر المذيع على عميد الأدب العربي الراحل الدكتور طه حسين.

وقررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تونس (الهايكا) إيقاف برنامج "أحلى صباح"، الذي تبثه الإذاعة الخاصة، لمدة أسبوع وفق قرار الهيئة، بسبب "مخالفة جسيمة تضمنتها حلقة يوم 23 فبراير/ شباط الماضي، ومسّت من الاحترام الواجب لكرامة الإنسان من خلال السخرية من أصحاب الإعاقة البصرية"، بحسب بيان الهيئة التونسية.

وقررت الهيئة التونسية كذلك سحب الحلقة موضوع المخالفة من موقع الإذاعة الإلكتروني الرسمي ووقف تداولها كذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، كما نبهت على الإذاعة بعدم الالتفاف على القرار بأي شكل من الأشكال.

وجاء القرار بعد أن أقدم مقدم البرنامج الإذاعي أمين قارة على "موزاييك أف أم" على السخرية من أغنية أهدتها إذاعة "شمس أف أم" (الخاصة) إلى الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأخذ المذيع التونسي يتهكم على عميد الأدب العربي المفكر المصري الراحل الدكتور طه حسين وحاملي الإعاقة البصرية قائلا: "اهدوا لرئيس الجمهورية طه حسين.. اهدوا له شيئا يليق بمقامه لأننا كلنا ندهدصوا (عميان)".

وأعلنت الهيئة التعديلية التونسية تلقيها أكثر من ألف شكوى ضد الموقف الساخر وصاحبه، ليجتمع مجلسها ويصدر قرار إيقاف البرنامج.