أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يخسر 10 جنيهات خلال ساعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في مصر، على نحو كبير مساء اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، ليفقد الجرام 10 جنيهات بالتزامن مع هبوط النفيس عالميا.

وفقدت أسعار الذهب في مصر خلال ساعات كل المكاسب التي حققتها في تعاملات مساء الثلاثاء، لتستكمل منحني الهبوط المتواصل منذ أيام.

وعالميا نزلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتهبط للجلسة السادسة في سبع جلسات، إذ ظل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا يتعرض لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأمريكية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1732.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 15 يونيو/حزيران عند 1706.70 دولار أمس الثلاثاء.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1728.90 دولار.



أسعار الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 جنيها، و60 جنيها.

وهوي سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، ليسجل نحو 862.75 جنيه، مقابل نحو 874.25 جنيه، في تعاملات مساء أمس الثلاثاء.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، ختام تعاملات الأربعاء، ليسجل نحو 755 جنيها، مقابل 765 جنيها، في تعاملات الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، لدى تجار الذهب ومحلات الصاغة، نحو 647.25 جنيه، مقابل 655.75 جنيه، أمس الثلاثاء.



أسعار الذهب الاقتصادي

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، خلال تعاملات مساء الأربعاء، لدى تجار الذهب ومحلات الصاغة، نحو 503.25 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 431.5 جنيه.

وجاء تدهور أسعار الذهب في مصر إثر انخفاض الأسعار عالميا لأدنى مستوى في الأسبوع الماضي، لتسجل ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي.

ويفضل المستثمر المصري اقتناء الذهب عيار 21، باعتباره الوعاء الادخاري الأكثر أمانا والأقل تكلفة في المصنعية، نظرا لأنه معدن ليّن ويسهل تشكيله لأشكال متنوعة من المشغولات الذهبية.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وهبط سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، خلال التعاملات مساءالأربعاء، إلى نحو 1711 دولارا، مقابل 1737 دولارا في تعاملات الأمس.

وتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21)، ليسجل نحو 6040 جنيها، مقابل 6120 جنيها جنيها في تعاملات أمس الثلاثاء.



ويتوقع خبراء أسواق المال أن يواصل سعر الأوقية الهبوط إلى مستويات متدنية تتراوح بين 1650 دولار، و1600 دولار، خصوصا بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، بشأن النمو المتوقع للاقتصاد الأمريكي، والتأثير الطفيف لحزمة التحفيز الأمريكية المقرر طرحها بواقع 1.9 تريليون دولار على معدلات التضخم.