مطار البحر الأحمر بوابة لواحد من أكثر المنتجعات الفريدة في العالم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قال رئيس شركة Foster + Partners، جيرارد إيفيندين، إن مطار البحر الأحمر الدولي في السعودية بوابة لواحد من أكثر المنتجعات الفريدة في العالم وجزء لا يتجزأ من تجربة الزوار.

وتابع أن المطار مستوحى من ألوان وملمس المناظر الطبيعية الصحراوية، ويسعى التصميم المستدام إلى خلق رحلة هادئة وفاخرة في منطقة ستصبح مركزًا للزوار القادمين برًا وجوًا.

وأضاف في حوار مع موقع Arch Daily المختصة بالأخبار المعمارية والمشاريع: نتطلع إلى العمل مع شركة البحر الأحمر للتطوير لتحقيق الرؤية الخاصة بهذا المشروع الطموح الفريد من نوعه.

وبدأ بناء مطار البحر الأحمر الدولي الجديد من قبل فوستر + بارتنرز في السعودية، وهو يقع على الساحل الغربي للبلاد، وهو جزء من مشروع تطوير السياحة.

وقد تم تصميم المطار الجديد للوصول إلى طاقة استيعابية تبلغ مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030، وذلك لخدمة السائحين الذين يزورون مشروع البحر الأحمر؛ بالإضافة إلى أن موقعه سيكون على بعد ثماني ساعات فقط من إجمالي 80% من سكان العالم.

مشروع البحر الأحمر

وقال تقرير الموقع، إن مشروع البحر الأحمر سيضم مساحات مملوءة بالخضرة وسيشمل الخدمات اللوجستية، ومرافق للطائرات البحرية والمروحيات، بالإضافة إلى أنه يتماشى مع المعايير الدولية للمباني الخضراء والتي تهدف إلى إنتاج بيئة صديقة للمناخ والكوكب.

طموح مطار البحر الأحمر

وقال إيفيندين أن الشركة تهدف إلى أن يحصل مطار البحر الأحمر الدولي على تصنيف LEED Platinum أي نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة والاستدامة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع الذي من المخطط له أن يكون وجهة عالمية ساحرة، العام المقبل، على أن يوفر ما يقرب من 50 فندقًا و 1300 عقار سكني في 2030.

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