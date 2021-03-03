ياسر الرميان: التغييرات الحالية في السعودية غيض من فيض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قال رئيس صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إن التغييرات في السعودية في السنوات الخمس الماضية ليست سوى قمة جبل الجليد ومجرد غيض من فيض للتحول الذي ستختبره المملكة في إطار استراتيجية رؤية 2030 وما بعدها.

وقال الرميان في جلسة افتراضية لـ CERAWeek: الأشياء التي نرغب في تحقيقها في عام 2030 ستكون الطريقة المثلى لبدء المرحلة التالية أي خطط 2040 أو حتى عام 2050.

وتابع: مجتمعنا يتغير، أصبح الناس أكثر تقبلًا للأفكار الجديدة حول كيفية عمل الشركات وكيف يجب أن يعمل المجتمع، وحتى العقد الاجتماعي يتغير، إذا أضفت كل هذه الأشياء معًا، فسيكون لديك فكرة عما ستبدو عليه السعودية من خلال تبني وتنفيذ رؤية 2030، في غضون تسع سنوات.

بيع أسهم أرامكو

وقال الرميان بصفته رئيس مجلس إدارة أرامكو، إن الخطط ما زالت قائمة لبيع المزيد من الأسهم في أكبر شركة نفط في العالم، وذلك بعد أكبر طرح عام أولي في التاريخ في عام 2019 عندما باعت أقل من 2% من حصتها.

وأضاف: منذ البداية قلنا إننا سنبيع المزيد من الأسهم المملوكة للحكومة بمجرد أن نرى ظروف السوق تتحسن مع مزيد من الإقبال من مختلف المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين سننظر بالتأكيد في بيع المزيد من الأسهم.

أرامكو والطاقة المتجددة

كما أكد الرميان طموحات السعودية فيما يتعلق بمجال الطاقة المتجددة والوقود الهيدروجيني، حيث قال: أرامكو مهتمة بمصادر الطاقة المتجددة، صدقوا أو لا تصدقوا، إنها أكبر شركة للنفط والغاز على هذا الكوكب لكننا نفكر في أنفسنا كشركة للطاقة والبتروكيماويات.



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