السعودية | 3000 جرعة لقاح كورونا قدمها مستشفى القوات المسلحة بالظهران

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 3000 جرعة لقاح كورونا قدمها مستشفى القوات المسلحة بالظهران والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 3 ساعات - 3:28 مساءً, 3 مارس 2021 م
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قدم مركز تحصين ضد فيروس كورونا “كوفيد-19″بمستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران , جرعات اللقاح لـ 3000 مستفيد ومستفيدة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم، وذلك منذ انطلاق الحملة قبل أسبوعين.
وأوضح مدير المركز الدكتور عبدالله القحطاني أن المركز يتضمن 5 عيادات تطعيم، وغرفة طوارئ للحالات الطارئة، تستقبل المستفيدين بواقع 16 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع، وفقاً للتدابير الاحترازية والوقائية.