شكرا لقرائتكم خبر عن ينطلق 1 يوليو.. مهرجان الأفلام يستقبل المشاركات ابتداءً من الغد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية عن إطلاق الدورة السابعة خلال الفترة من 1 إلى 7 يوليو 2021م، حيث يأتي المهرجان من تنظيم جمعية الثقافة والفنون في الدمام بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

ويستقبل المهرجان مشاركات الأفلام والسيناريو لدورته السابعة ابتداءً من 4 مارس 2021م، وحتى نهاية يوم 1 مايو 2021م، إضافة إلى كتابة السيناريو، ومشاركات الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة أو الطويلة.

كما أشارت إدارة المهرجان بأنها ستقوم بالإعلان عن تفاصيل المسابقة والجوائز القادمة التي نستهدف من خلالها رفع مستوى التنافسية، إلى جانب الإعلان تفاصيل البرامج التطويرية والإثرائية من خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده في الفترة القريبة المقبلة.

الجدير بالذكر أن “مهرجان أفلام السعودية ” منذ انطلاق دورته الأولى عام 2008م وحتى دورته السادسة 2020م، يهدف إلى توفير منصة للاحتفاء بالأفلام السعودية وصنّاعها، وعرضها لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور في أجواء سينمائية