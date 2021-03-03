استشاري لـ”المواطن”: تأثير الألوان ينعكس إيجابيًا على الصحة النفسية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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أكد استشاري الطب النفسي الدكتور محمد السليماني لـ”متابعات الخليج 365“، أن تأثير الألوان له دور كبير على الصحة النفسية يسهم في ارتياح النظر وتعزيز الروح والتفاؤل بالخير والانطلاق نحو الآفاق، مبينًا أن الإنسان بحاجة ماسة في زمن تحديات كورونا أن يشاهد الألوان في الهواء الطلق.

تحسين المشهد الحضاري

تعليق السليماني جاء بعد أن أطلقت أمانة جدة بالتعاون مع جمعية عيون جدة مبادرة مجتمعية تهدف إلى تحسين المشهد الحضاري في مدينة جدة عبر ممشى الألوان الذي يمتد على كامل مسار المشاة وراكبي الدراجات الواقع في الوجهة البحرية وذلك بمساهمة متطوعين ومتطوعات.

علاقة الألوان بالحالة النفسية

وقال السليماني، الألوان هي إحدى اللغات لفهم العقل، تعتمد على تجسيد كل ما في العقل من مشاعر وأفكار للخروج من العقل اللاواعي، فهناك علاقة للألوان بالحالة النفسية فالأصفر هو لون السعادة والبهجة ومرتبط بالحرية، والأحمر يعبر عن الثقة بالنفس وهو عامة لون الحب والقوة، والبرتقالي لون الحماس والإنجاز، والأزرق هو لون الانسجام مع النفس والهدوء، والأخضر يعني احترام الإنسان لذاته، أما البنفسجي صنفه المحللون كلون للرفاهية والترف.

دلالات الألوان في علم النفس

وأوضح السليماني أن هناك دلالات للألوان في علاج الأمراض وهي:

اللون الأحمر: ينشط الجهاز الدوري، وينشط التركيز، فينصح بجلوس الأطفال في الأماكن التي يكثر بها اللون الأحمر.

اللون البرتقالي: يعالج الإرهاق العصبي ويرفع من الروح المعنوية، ويعطي الشعور بالانتعاش.

اللون الأصفر: يرخي العضلات ويقلل من القلق الزائد، كما أنه يعمل على رفع مستوى الطاقة ونوم أفضل.

اللون الأخضر: يعمل على تجديد خلايا الجسم، ويخفف الإجهاد البصري.

اللون الأزرق: يعطي الشعور بالاسترخاء والراحة ويساعد في التغلب على المخاوف لذلك أصبح اللون المفضل في غرف العمليات الجراحية لثياب الجراحين والممرضات”.

اللون البنفسجي: يعزز طرد السموم من الجسم ويحسن تدفق الأكسجين للخلايا.

اللون الأبيض: يقوي جهاز المناعة ويعطي الطاقة الإيجابية مع رفع الروح المعنوية.

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