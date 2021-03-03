الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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تحدث عدوى الأذن عندما تصيب عدوى بكتيرية أو فيروسية الأذن الوسطى، وهي تسبب ألمًا مزعجًا وشديدًا بسبب الالتهاب وتراكم السوائل، فما هو علاج التهابات الأذن ؟

ما الذي يسبب التهاب الأذن ؟

تحدث عدوى الأذن عندما تتورم أو تنسد إحدى قناتي استاكيوس، وهي أنابيب صغيرة تمتد من كل أذن مباشرة إلى مؤخرة الحلق، وهو ما يتسبب في تراكم السوائل في أذنك الوسطى، وتشمل أسباب الانسداد: الحساسية، نزلات البرد، التهابات الجيوب الأنفية، المخاط الزائد، التدخين، تغيرات في ضغط الهواء.

أعراض التهابات الأذن ؟

تشمل بعض الأعراض الشائعة لعدوى الأذن ما يلي: ألم خفيف أو انزعاج داخل الأذن، شعور مستمر بالضغط داخل الأذن، فقدان السمع قليلًا، وقد تستمر هذه الأعراض أو تأتي وتختفي، وقد تحدث الأعراض في إحدى الأذنين أو كلتيهما، وعادة ما يكون الألم أكثر حدة مع التهاب الأذن المزدوجة.

كيف يتم تشخيص التهابات الأذن ؟

سيفحص مقدم الرعاية الصحية أذنيك بأداة تسمى منظار الأذن الذي يحتوي على عدسة ضوئية ومكبرة، وقد يكشف الفحص عن احمرار أو فقاعات هواء أو سائل يشبه القيح داخل الأذن الوسطى، أو انتفاخ أو انهيار طبلة الأذن أو أشياء أخرى.

قد يُطلب أيضًا إجراء فحص بالتصوير المقطعي إذا كانت العدوى قد انتشرت خارج الأذن الوسطى، وأخيرًا، قد تحتاج إلى اختبار السمع، خاصة إذا كنت تعاني من التهابات الأذن المزمنة.

كيفية علاج التهابات الأذن

تزول معظم التهابات الأذن الخفيفة دون تدخل، وبعض الطرق التالية فعالة في تخفيف أعراض التهاب الأذن الخفيف:

1- ضع قطعة قماش دافئة على الأذن المصابة.

2- تناول مسكنات الألم.

3- استخدم قطرات الأذن التي تخفف الألم.

4- تناول مزيلات الاحتقان.

5- إذا ساءت الأعراض أو لم تتحسن، يجب عليك تحديد موعد مع طبيبك، وقد يصف لك مضادات حيوية إذا كانت عدوى الأذن مزمنة.

6- إذا كان الطفل الذي يقل عمره عن عامين يعاني من أعراض التهاب الأذن، فمن المحتمل أن يعطيه الطبيب المضادات الحيوية أيضًا.

7- من المهم إنهاء دورة المضادات الحيوية بالكامل إذا تم وصفها لك.

8- قد تكون الجراحة إحدى الخيارات أمام الطبيب إذا لم يتم القضاء على التهاب الأذن بالعلاجات الطبية المعتادة.

كيفية الوقاية

قد تقلل الممارسات التالية من خطر الإصابة بعدوى الأذن: غسل اليدين كثيرًا،

تجنب المناطق المزدحمة قدر الإمكان، تجنب التدخين السلبي، التخلي عن اللهايات مع الرضع والأطفال الصغار، الحرص على تناول التطعيمات للأطفال في موعدها.

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