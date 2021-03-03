خاصية طال انتظارها على WhatsApp قيد التجريب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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يبدو أن تطبيق WhatsApp يعمل على اختبار ميزة جديد طال انتظارها، ألا وهي ميزة الصور والرسائل المختفية.

وعلى الرغم من أن فكرة الرسائل والصور التي تختفي بعد فترة قصيرة ليست جديدة تمامًا وهي ميزة متواجدة على العديد من تطبيقات الدردشة والمراسلة على مدار العامين الماضيين إلى أنها لم تكن متواجدة على واتساب.

ويتضمن WhatsApp بالفعل وظيفة الرسائل ذاتية التدمير والإصدارات المستقبلية من التطبيق تعتمد على هذه الفكرة، لكن سيشهد التطور التالي في هذا المجال قدرة المستخدمين على مشاركة الصور المختفية في الدردشات الجماعية والمحادثات الخاصة، بحسب ما تم رصد الميزة بواسطة WABetaInfo المختص في تتبع تحديثات وإصدارت واتساب.

خصائص الميزة الجديدة على WhatsApp

وقال التقرير: عند تفعيل هذه الميزة، سيظهر تحديث بأن هذه الوسائط ستختفي بمجرد مغادرة هذه الدردشة، ونظرًا لأن هذه ميزة غالبًا ما ستُستخدم لمشاركة الصور الحساسة، فإن WhatsApp سيمنع المستلمين من تصدير الصور Forward إلى جهات اتصال أخرى.

وليس من الواضح ما إذا كان واتساب سينفذ حظرًا على الصور الملتقطة للشاشة قبل أن تختفي مثل تيليجرام أم لا.

موعد طرح الميزة

وفي الوقت الحالي، ليس من الممكن حتى تجربة صور التدمير الذاتي في الإصدارات التجريبية من WhatsApp، لذلك من المستحيل إلى حد كبير تحديد موعد طرح الميزة رسميًا على التطبيق.

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