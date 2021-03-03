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شكرا لقرائتكم الملكية الفكرية تطلق برنامج FTE لتسريع فحص طلبات براءات الاختراع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الملكية الفكرية تطلق برنامج FTE لتسريع فحص طلبات براءات الاختراع
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية لـ الملكية الفكرية عن إطلاق برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع FTE ، والذي تهدف من خلاله إلى تسريع الفحص لعدد من مجالات التقنية والمنتجات المستهدفة من خلال مسار فحص أسرع من معيار الفحص العادي وفق ضوابط وشروط محددة المنشورة بموقع الهيئة.
المجالات المشمولة في مسار FTE
وأوضحت الهيئة المجالات المستهدفة وهي (المجالات التقنية المستهدفة في رؤية المملكة 2030 ومن أهمها التقنيات الصديقة للبيئة والمنتجات التي تساهم في تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة وتقنيات تساهم في التصدي للجوائح وانتشار الأمراض المعدية ومنتجات منافسة ذات قيمة اقتصادية في المملكة بالإضافة لتقنيات ذات علاقة بالحج والعمرة).
طريقة الاستفادة من برنامج الملكية الفكرية FTE
وأوضحت الهيئة أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بهذه الخدمة، وفي حال استيفاء الشروط يتم التقديم من خلال البوابة الرئيسية للهيئة في صفحة خدمات براءات الاختراع بموقعها الرسمي SAIP.GOV.SA وإرسال طلب التسريع عبر البريد الإلكتروني [email protected]
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