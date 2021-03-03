الفيصل يشهد توقيع اتفاقية تطوير خدمات الإغاثة والأعمال الإنسانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - واس

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجامعة الملك عبد العزيز ممثلةً في معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال.

خدمات الإغاثة والأعمال الإنسانية

وتهدف الاتفاقية -التي وقعها عن المركز معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف على المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، وعن جامعة الملك عبدالعزيز معالي رئيس الجامعة الدكتورعبدالرحمن اليوبي- إلى تطوير خدمات الإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى جانب تسهيل سُبل التعاون الإيجابي في كل ما من شأنه خدمة الوطن، وتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، والارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين نحو مزيد من التكامل والتنسيق البنّاء.

ويأتي توقيع الاتفاقية -التي تمتد لخمسة أعوام- لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهتين للقيام بالأدوار المنوطة بكل طرف من خلال التعاون والتكامل فيما بينهما، وما يخدم المصلحة العامة ، ضمن مجالات وتخصصات الطرفين بطرق علمية ممنهجة، وبشكل دوري ومنظم.

ونصت الاتفاقية على تعاون الجانبين في مجالات المؤتمرات المتخصصة ، ويندرج ضمنها الندوات وحلقات العمل، وتبادل الدعوات بصورة منظمة، إضافة إلى تنظيم أنشطة فكرية وبحثية وتعليمية، فيما نصت الاتفاقية على تنظيم الطرفين دورات تدريبية وتبادل الخبرات المعرفية والأبحاث والدراسات وإعداد وتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية والبحثية والتعليمية والتدريبية والثقافية ومشاريع الدراسات ونشر التطبيقات والحالات الدراسية، إلى جانب إقامة البرامج المتخصصة لتدريب الكوادر، ودعم البرامج التطويرية والتأهيلية.

تطوير العملية التعليمية

وتعزز الاتفاقية المشاركة في تطوير العملية التعليمية وإجراء البحوث والدراسات ونشر نتائجها والتعاون في تطوير برنامج التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.

من جهته أوضح رئيس جامعة الملك عبد العزيز أن الاتفاقية تؤطر للعمل المشترك بين الطرفين لتكامل الجهود لخدمة وتطوير خدمات الإغاثة والأعمال الإنسانية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على برامج تحقيق الرؤية الطموحة ، وبالتحديد برنامج تنمية القدرات البشرية لدى الجانبين بين الجامعة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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