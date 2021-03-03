أسمنت الجنوبية توزع أرباحًا بقيمة 350 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة أسمنت الجنوبية عن صدور توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 350 مليون ريال وفق عدد من الضوابط.

تفاصيل أرباح أسمنت الجنوبية

وبحسب موقع السوق المالية السعودية – تداول – أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية في اجتماعه الذي عقد اليوم 1442-07-19 الموافق 2021-03-03 بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بإجمالي 350.000.000 ريال مشيرًا إلى أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح هو 140,000,000 سهم.

موعد استحقاق الأرباح

وقالت الشركة إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة لاحقًا بعد الحصول على الموافقة من الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن حصة السهم الواحد تصل إلى 2.5 ريال، فيما تصل نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25 % ، فيما سيتم الإعلان في وقت لاحق عن موعد صرف أرباح أسمنت الجنوبية.

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