إصابات كورونا الجديدة بالرياض 134 والحالات الحرجة بالمملكة 501

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (351) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (369277) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2546) حالة، من بينها (501) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (378333) حالة، توفى منهم (6510) حالات.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (331) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق، كما يلي؛ منطقة الرياض 134، منطقة الشرقية 66، منطقة مكة المكرمة 46، منطقة الحدود الشمالية 14، منطقة الجوف 11.

كما سجلت كل من منطقتي عسير والمدينة المنورة 10 حالات في كل منهما، فيما سجلت مناطق القصيم ونجران وحائل 6 حالات بكل منطقة، بينما سجلت منطقتا تبوك وجازان 5 حالات بكل منهما، فيما كانت أقل الحالات المسجلة في منطقة الباحة بواقع حالتين فقط.



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