إغلاق 8 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت 8 حالات كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق ثمانية مساجد مؤقتًا في خمس مناطق بعد ثبوت ثماني حالات كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 24 يومًا 196 مسجدًا تم فتح 182 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية حرصًا على سلامة وصحة المصلين.

المساجد المغلقة مؤقتًا

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأربعاء التاسع عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي ثلاث مساجد في منطقة الرياض تم رصد عدد ثلاث حالات إصابات بها، ومسجدان بالمنطقة الشرقية تم رصد حالتين إصابة بهما، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف بمعدل حالة إصابة في كل مسجد.

إجراءات مكافحة كورونا

فيما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجدًا، سبعة منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بالمنطقة الشرقية بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا عدم الذهاب للمساجد حتى التأكد من سلامتهم؛ وذلك لصحة مرتادي بيوت الله، كما جددت التأكيد على أهمية التعاون في رصد المخالفات والإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.

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