فيديو.. شرطة الرياض تطيح بمواطن ثلاثيني تباهى بإطلاق النار من رشاش

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تمكنت شرطة الرياض من القبض على مواطن ثلاثيني ظهر في مقطع فيديو يتباهى بإطلاق النيران داخل أحد الأحياء السكنية معرضًا حياة الآخرين للخطر.

تفاصيل الإطاحة بمطلق النار في الرياض

وقال سناب الداخلية في مقطع فيديو إنه بالإشارة إلى المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بإطلاق النار من سلاح ناري داخل الأحياء السكنية في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك، معرضًا سلامة الآخرين للخطر وتوثيقه لذلك ونشره متباهيًا بذلك.

وتابع سناب الداخلية القول إن إجراءات الاستدلال المتخذة بشرطة منطقة الرياض أسفرت عن التوصل لهويته والقبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث ‏من العمر، والذي أقرّ بما نسب إليه وتم إيقافه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

شرطة الرياض تضبط مطلق النار في الأفلاج

وقبل عدة أشهر تمكنت شرطة الرياض من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يطلق النار بشكل عشوائي في محافظة الأفلاج.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، في ذلك الوقت بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول ويظهر فيه شخص يتباهى بسلاح ناري أثناء تجوله بمركبته في طريق عام بمحافظة الأفلاج وإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية، معرضًا حياة الآخرين للخطر ودون مسؤولية منه بعواقب الأمور وتوثيقه لتلك الجريمة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن – في العقد الثالث من العمر-، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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