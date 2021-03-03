شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: أكثر من 8725 بئرا ً لتأمين مياه الشرب في أنحاء المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تحتفل الدول العربية اليوم (الأربعاء) بمناسبة اليوم العربي للمياه الذي يصادف 3 مارس من كل عام.

وجاء تخصيص يوم عربي للمياه لتسليط الضوء على أهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها والحد من الإسراف، خصوصاً في ظل ما تواجهه مختلف الدول العربية من تحديات في مجال تأمين الموارد المائية مع ازدياد عدد السكان وشح الأمطار وانخفاض مناسيب المياه الجوفية.

وتمثل المملكة العربية السعودية تجربة فريدة في التصدي لتحديات ندرة المياه، إذ عملت منذ عقود على تطوير موارد المياه عبر بناء السدود لحصاد الأمطار وتحلية مياه البحر، ومثّلت إستراتيجية المياه الوطنية التي أعدتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية عام 2018 ونظام المياه الذي صدر عام 2020 نقطة انطلاق لمرحلة جديدة تتمثل في بناء منظومة متكاملة لاستدامة المياه بما يسهم في تعزيز التنمية وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتشرف وزارة البيئة والمياه والزراعة على نحو 563 سداً، وكذلك على أكثر من 8725 بئراً حفرتها لتأمين مياه الشرب في أنحاء المملكة، ويبلغ حجم إمداد المياه للقطاع الحضري 10.4 مليون متر مكعب يومياً.

وكان المجلس الوزاري العربي للمياه، عقد اجتماعاً في نوفمبر الماضي لمناقشة الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وتحديث الإستراتيجية. ودعا إلى التعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في توفير البيانات الخاصة بالموارد المائية الضرورية لإعداد قاعدة معلومات رقمية للموارد المائية في الدول العربية.