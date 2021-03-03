شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص أطلق النار في الهواء بأحد أحياء الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح المُتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاحٍ ناريٍ داخل أحد أحياء مدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره متباهيًا بفعلته دون اكتراث لعواقب الأمور، وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد أسفرت المتابعة الأمنية، عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبط السلاح المستخدم، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.