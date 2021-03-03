منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة تواصل الأعمال العدائية للحوثيين

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم الأربعاء، عن إدانته الشديدة لاستمرار الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي الإرهابية التي أطلقت طائرة دون طيار (مفخخة) بطريقة متعمدة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في جنوب المملكة؛ حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدَّد العثيمين تأكيد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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