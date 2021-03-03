الإطاحة بصاحب مقطع إطلاق النار في الهواء بالرياض.. وإحالته للنيابة

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية داخل أحد أحياء مدينة الرياض.

وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاحٍ ناريٍ داخل أحد أحياء مدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره متباهيًا بفعلته دون اكتراث لعواقب الأمور، وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد أسفرت المتابعة الأمنية، عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبط السلاح المستخدم، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.