أحمد أبو الغيط: الأمير محمد بن سلمان «رجل يعمل من أجل أمته»

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، «رجل يعمل من أجل أمته».

جاء ذلك خلال الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية؛ حيث تسلّم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، درع العمل التنموي العربي لعام 2021م الذي منحته جامعة الدول العربية، تقديرًا لدور سمو ولي العهد في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وجهود سموه في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.

وتهدف الجامعة من الجائزة إلى تسليط الضوء على النماذج الناجحة والمُلهمة في مجال التنمية على الصعيد العربي لينتبه إليها المهتمون والعاملون في هذه المجالات ويتطلعون إلى الاستفادة منها واستلهامها.

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