تمكنت شرطة الرياض من القبض على 3 مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر، لارتكابهم جرائم سرقة المركبات، والسطو على المتاجر وسرقتها، وسلب الأشخاص تحت تهديد السلاح الناري، وذلك وفقا لبيان أصدرته الشرطة اليوم.
وقد تم استرداد 10 مركبات وضبط السلاح المستخدم، وجرى إيقافهم، واتخذت في حقهم كل الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة.
كانت هذه تفاصيل خبر عصابة تسرق المركبات وتسطو على المتاجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.