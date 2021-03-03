عصابة تسرق المركبات وتسطو على المتاجر

تمكنت شرطة الرياض من القبض على 3 مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر، لارتكابهم جرائم سرقة المركبات، والسطو على المتاجر وسرقتها، وسلب الأشخاص تحت تهديد السلاح الناري، وذلك وفقا لبيان أصدرته الشرطة اليوم.

وقد تم استرداد 10 مركبات وضبط السلاح المستخدم، وجرى إيقافهم، واتخذت في حقهم كل الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة.