جامعة نورة تنفذ برنامج قافلة ريادة الأعمال

أطلق مركز دعم وتطوير الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامج «قافلة ريادة الأعمال» في نسخته الثانية، الذي يعد حملة تثقيفية لمفهوم «ريادة الأعمال»، متضمنا ثلاث مراحل، كل مرحلة تحتوي على ورش عمل ودورات تدريبية افتراضية، قدمها المركز بالتعاون مع مختصين وممارسين في ريادة الأعمال خلال الشهر الجاري.

اعتمد تصنيف ورش العمل في البرنامج على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى «اكتشاف» التي تركز على اكتشاف الفرص المتاحة، وكيفية استغلال الأفكار، وحفظ حقوق الملكية، وأهم الخطوات لتأسيس العمل التجاري. وسميت هذه المرحلة باسم «معك من الصفر»، متضمنة ورشة عمل بعنوان «تحويل الفكرة إلى مشروع ريادي»، وورشة عمل «خطوات تأسيس العمل التجاري»، بالإضافة إلى ورشة عمل «الملكية الفكرية».

بينما ركزت المرحلة الثانية «توجيه» على أصحاب المشاريع القائمة من خلال التوجيه وتقديم الدعم لهم فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، والتخطيط المالي للمشروع، وإجراء دراسة الجدوى. وقد سميت هذه المرحلة باسم «معك خطوة بخطوة»، واشتملت على ورشة عمل بعنوان «التخطيط المالي للمشاريع»، وورشة عمل «الإجراءات القانونية للمشاريع»، بالإضافة إلى ورشة عمل «دراسة الجدوى».

وتأتي المرحلة الثالثة والأخيرة «تمكين» من أجل تمكين أصحاب المشاريع القائمة في مرحلة التطوير، وتنمية الأعمال، للمساعدة في زيادة الإنتاجية وتحقيق النمو، وذلك تحت مسمى «معك للآخر»، متضمنة ورشة عمل «تصميم الهوية والعلامة التجارية»، بالإضافة إلى ورشة عمل «إنشاء متجرك الإلكتروني»، وورشة عمل «النمو والتوسع في المشاريع».

في هذا الشأن، أوضحت المشرفة العامة علي مركز دعم وتطوير الأعمال، لطيفة بنت عبدالله الزيد، أن القافلة تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين طالبات وخريجات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتنمية قدراتهن الريادية، بالإضافة إلى تحفيز المبدعين والاستثمار في ابتكاراتهم ومواهبهم، وتحويلها إلى منتجات اقتصادية، وإعداد جيل قادر على خلق فرص عمل استثمارية.

يذكر أن مركز دعم وتطوير الأعمال أنشئ ليكون مركزا وطنيا متخصصا في دعم ومساعدة الطالبات بالجامعة والسيدات السعوديات في مجال ريادة الأعمال، تعزيزا لثقافة «العمل الحر» وتنويع مصادر الدخل، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء دوت الخليج وبناته، وتحقيقا لأحد أهداف الخطة الإستراتيجية 2025 لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المتمثل في ريادة المرأة في مسيرة التنمية الوطنية.