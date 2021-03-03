أمير الرياض يوجه بمعالجة معارض السيارات الجديدة

وجه أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر أمانة المنطقة وإدارة مرور المنطقة بسرعة معالجة وضع وتنظيم معارض السيارات الجديدة في حي القادسية بالرياض، وما تشهده من ازدحام على الشوارع والمداخل المحيطة بالمعارض بسبب تواجد باعة السيارات المتجولين، بالإضافة إلى تكثيف عمليات النظافة للحي والشوارع المحيطة بالمعارض.

وأكد أمير المنطقة على أمانة ومرور المنطقة ضرورة معالجة هذه الملاحظات بشكل عاجل.

وكانت "دوت الخليج" قد تناولت قبل أسبوعين وضع معارض السيارات في حي القادسية والمشاكل التي تعاني منها.