شكرا لقرائتكم خبر عن دفع 60.5 مليون ريال رواتب متأخرة ومستحقات لعمالة الشركات المتعثرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقرير إدارة تسوية الأجور لشهر فبراير 2021م، حيث جرى تسليم رواتب ومستحقات وأحكام تنفيذية لـ 349 عاملا لدى الشركات المتعثرة في سداد أجور ومستحقات عمالتها، وإغلاق ملفاتها لدى إدارة تسوية الأجور بالوزارة، حيث تم دفع مبلغ 60.5 مليون ريال تقريباً، اشتملت على رواتب متأخرة ومستحقات نهاية خدمة، وأحكام تنفيذية لصالح عمالة الشركات المتعثرة، إضافة إلى المبالغ المتبقية للشركات بعد الانتهاء من صرف الأجور والمستحقات.