شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إغلاق 8 مساجد جديدة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ثمانية مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 24 يوماً 196 مسجداً، تم فتح 182 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية حرصا على سلامة وصحة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة شملت ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين بالمنطقة الشرقية، ومسجدا بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجدا بمنطقة الباحة، ومسجدا بمنطقة الجوف.

وأشارت إلى إعادة فتح 12 مسجداً، سبعة منها بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بالمنطقة الشرقية بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.