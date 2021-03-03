شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 351 حالة من كورونا وتسجيل 331 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ لافتةً أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، ١٩.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 331 حالة مؤكدة وتعافي 351 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2546 منها 501 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 378333 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 369277 حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 5 حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6510 حالات "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء 55082 فحص مخبري جديد.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.