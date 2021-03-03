شكرا لقرائتكم خبر عن المحامين العرب:هجمات الحوثيين "عدوان سافر" ضد المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان "اتحادا المحامين والحقوقيين العرب" الاعتداءات الإرهابية على أراضي المملكة من قبل مليشيا الحوثي ، معتبرين أن هذه الهجمات غير المبررة تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية .

وأكد الاتحاديين في بيانين "دعمهما ومساندتهما للمملكة في حقها المشروع بالدفاع عن أمن واستقرار أراضيها ضد أي انتهاكات تدار بالوكالة من قبل جماعة الحوثي الإرهابية".

وقال الأمين العام للاتحاد المحامين ناصر حمود الكريوين إن "استمرار الهجمات غير المسؤولة من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من ايران يمثل وعدواناً سافراً على المملكة التي تسعى للحفاظ على أمن حدودها ، وحماية شعبها من أي عدوان يستهدفها".

وأكد أن اتحاد المحامين العرب يؤيد قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتجديد نظام العقوبات في اليمن ، ومواصلة عمل فريق الخبراء حتى 28 فبراير 2022 ، وصولاً لوضع حد لتلك الازمة التي لا تهدد أمن واستقرار المملكة وحدها ، بل تستهدف أمن واستقرار المنطقة بأسرها .

من جانبه دعا امين اتحاد الحقوقيين العرب الدكتور على الدمور مجلس الأمن الدولي لممارسة صلاحياته بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وردع أي عدوان او احتكاك دولي من شانه تهديد وزعزعة امن واستقرار المنطقة"

معتبرا "ان ممارسات الحوثيين والجهات الداعمة لها عملا من أعمال العدوان بالمفهوم القانوني الوارد في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".وشدد الدكتور الدمور "على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة".