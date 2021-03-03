شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 8 حالات كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 8 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 24 يوماً 196 مسجداً تم فتح 182 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية حرصا على سلامة وصحة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 3 مساجد في منطقة الرياض تم رصد 3 حالات إصابات بها، ومسجدان بالمنطقة الشرقية تم رصد حالتين إصابة بهما، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف بمعدل حالة إصابة في كل مسجد.

فيما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجداً 7 منها بمنطقة الرياض و3 بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بالمنطقة الشرقية بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين في حال الاشتباه بالإصابة بفايروس كورونا عدم الذهاب للمساجد حتى التأكد من سلامتهم، وذلك لصحة مرتادي بيوت الله، كما جددت التأكيد على أهمية التعاون في رصد المخالفات والإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ بالاتصال عبر مركز خدمات المستفيدين 1933.