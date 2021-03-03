شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 331 إصابة جديدة بفايروس كورونا 351 حالة تعافي و5 حالات وفاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 331 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 351 حالة تعافي و 5 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 378333 حالة، من بينها 2546 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 501 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 369277 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6510 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.