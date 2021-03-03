السعودية | هذا أكبر جبل في السعودية يحمل النقوش الصخرية

شكرا لقرائتكم هذا أكبر جبل في السعودية يحمل النقوش الصخرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتلي جبل "العرفاء" الشهير الذي يعد من أكبر الجبال الذي يحمل النقوش الصخرية في السعودية، قصر "مشرفة" أحد القصور القديمة والذي لا زال يحتفظ ببقاياه وأجزاء من جدرانه التي بُنيت من حجر المرمر وشظايا من حجر الصوان.

المصور الضوئي والمرشد السياحي في الطائف عبدالرحمن الدغيلبي وثق جبل "العرفاء" في الطائف غرب السعودية، بعدد من الصور الإبداعية ليتحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "لا زال جبل العرفاء يعتبر من أكبر مواقع النقوش الصخرية في السعودية وذلك قبل اكتشاف العلا وحائل، ويوجد به العديد من الرسوم الصخرية والحيوانية التي تضم العزلان والماعز والأبقار، ورسوم حيوانية أخرى تعود إلى مرحلة ما قبل الألف الثاني قبل الميلاد".

من داخل قصر الشرفاء

وأضاف: "يوجد بالموقع نقوش ثمودية وكتابات كوفية، كما أنه يحتوي على الكتابات الأثرية والرسومات التي تبين أبرز مظاهر الحياة اليومية في تلك الحقبة الزمنية، والتي كان الإنسان يمارس فيها الصيد والأدوات المستخدمة في ذلك".

وقال: "يشتمل الموقع عددًا من الكتابات بالخط العربي في فترة ما قبل الإسلام، وكذلك بقايا قلعة تاريخية مبنية من الحجر يعود تاريخها إلى أواخر القرن الثالث عشر الهجري".

إلى ذلك أرجعت عدد من الدراسات المسحية للمنطقة، أن "العرفاء" هي امتداد لمنطقة سوق عكاظ الجغرافية من الناحية الشمالية، وسُجلت عدداً من مواقع الرسوم الصخرية منها الآدمية والحيوانية، وتم توثيق صور النقوش التي تعتبر مناظر معارك بالقوس والسهم، ومناظر لصيد الوعول باستخدام كلاب الصيد، وأعداد كثيرة لرسوم الإنسان، ورسوم أبقار بقرون متجهة إلى الأمام، ورسوم الوسوم المختلفة الأشكال.