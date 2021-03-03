شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ سعد الشثري يوضح حكم استخدام الآيات والأحاديث كحرز من العين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء حكم استخدام الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كحرز من العين .

وقال الشيخ الشثري في لقاء له على قناة السعودية أن الرأي الراجح أنه لا يجوز إستخدام القرآن أو الحديث كتعويذة أو حرز على جسم الإنسان أو الأشياء أو السيارات .

وأكد الشيخ الشثري أن النصوص التي وردت في تحريم التمائم نصوص عامة تشمل ما كان مسجلاً بالآيات القرآنية ، كما أنه في مهانة بوضع الآيات في أمان لا رتليق بها ، ولأن بعض الأشخاص قد يعول عليها في الحماية دون التوكل على الله سبحانه وتعالى .