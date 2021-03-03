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بالفيديو.. الشيخ سعد الشثري يوضح حكم استخدام الآيات والأحاديث كحرز من العين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء حكم استخدام الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كحرز من العين .

وقال الشيخ الشثري في لقاء له على قناة أن الرأي الراجح أنه لا يجوز إستخدام القرآن أو الحديث كتعويذة أو حرز على جسم الإنسان أو الأشياء أو السيارات .

وأكد الشيخ الشثري أن النصوص التي وردت في تحريم التمائم نصوص عامة تشمل ما كان مسجلاً بالآيات القرآنية ، كما أنه في مهانة بوضع الآيات في أمان لا رتليق بها ، ولأن بعض الأشخاص قد يعول عليها في الحماية دون التوكل على الله سبحانه وتعالى .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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