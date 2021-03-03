شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: نؤكد على موقفنا الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، على موقف المملكة الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وجدد الأمير ‏فيصل بن فرحان، خلال اجتماع جامعة الدول العربية، رفض المملكة لكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك.

ودعا المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام، ‏مؤكدًا على أهمية التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة، مضيفًا: تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة لبلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.. ونثمن الموقف العربي الموحد من تصعيد ميليشيات الحوثي في مأرب.

وتابع وزير الخارجية: نواصل مساعينا الحثيثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.. نؤكد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية ونحذر من التدخلات الإقليمية، ونتمنى التوفيق والنجاح للحكومة الليبية لتحقيق استقرار الشعب الليبي، وندعم العراق بعيدا عن التدخلات في شؤونه السيادية.