شكرا لمتابعة خبر عن أمطار ورياح مثيرة للأتربة غداً على بعض مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف وتبوك بنشاط الرياح المثيرة للاتربة والغبار يومي الخميس والجمعة.

وتوقع أن يمتد ذلك إلى مناطق الحدود الشمالية والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية ونجران والتي قدتتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

وأضاف نشاط الرياح قد يتسبب في ارتفاع الامواج على سواحل مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة قد يصل إلى أكثر من ٢،٥ متر، متوقعا أن يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة من مساء يوم الخميس ويوم الجمعة على معظم مناطق المملكة.