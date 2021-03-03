شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق عدد من الظباء في محمية الملك سلمان الملكية والأمن البيئي يحذر من صيدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بمناسبة إطلاق عدد من ظباء الريم بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بأن من مهام القوات حماية الحيوانات البرية في كافة المواقع.

ويتزامن الإطلاق مع الاحتفال باليوم العالمي للأحياء البرية الذي يوافق ٣ مارس، ويسلط الضوء هذا العام على تأثير نظم الأحياء البرية على حياة الإنسان وأهميتها البيئية والاقتصادية والثقافية والجمالية، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

وأهاب المالكي بالمواطنين والمقيمين عدم التعرض للكائنات الفطرية (البرية) بأي شكل من أشكال الصيد أو الأذى، مؤكدا أنه سيتم ضبط كل من يخالف اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.