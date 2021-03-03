صندوق الاستثمار السعودي يخطط للاستحواذ على إنتر ميلان

دخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مفاوضات جادة من أجل الحصول على ملكية نادي إنتر ميلان الإيطالي المملوك لشركة سونينج، على خلفية قرار المالك الصيني بيع أغلبية أسهم النيرازوري.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن الشركة الصينية ترغب في توفير سيولة مالية تقدر بنحو 200 مليون يورو، بعدما عاشت أوقاتًا صعبة للغاية على مدار العام الفائت بسبب الأزمة المالية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعانت شركة سونينج من القيود الجديدة التي تفرضها الحكومة الصينية، على الاستثمار في كرة القدم، بجانب تراجع مداخيل النادي الإيطالي مؤخرًا بسبب تجمد عوائد تذاكر المباريات، على الرغم من احتلال الأفاعي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

وأكدت العديد من الصحف الإيطالية –وعلى رأسها «توتو ميركاتو» و«لاجازيتا ديلو سبورت»– أن الصندوق السعودي دخل في صراع من أجل الظفر بنصيب الأسد من أسهم النيراتزوري، مشيرًا إلى أن المملكة هو الأقرب لحسم الصفقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكر فيه «كالتشيو ميركاتو»، مساء أمس الثلاثاء، أن أحد صناديق الاستثمار القطرية انضم إلى صندوق «BC Partners» الأوروبي، في صراع للحصول على ملكية النادي الإيطالي.

ويسعى صندوق الاستثمارات السعودي إلى التوسع في مجال الاستثمار الرياضي في القارة العجوز، ضمن رؤية المملكة 2030، بالاستحواذ على أحد أعرق الأندية الأوروبية، في خطوة تأتي بعد أيام من تقديم شركة القدية السعودية عرضًا مغريًا إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بقيمة 150 مليون يورو للحصول على حق رعاية فريق السيدات لمدة 10 سنوات.

وكان شركة من صندوق الاستثمار السعودي، قد نجح في وقت سابق، عبر شركة «بي سي بي كابيتال بارتنرز» في الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، بصفقة تُقدَّر بـ300 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يقرر الانسحاب بسبب مماطلة رابطة الدوري الإنجليزي في حسم الصفقة، دون أسباب محددة.

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