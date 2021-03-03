الدراسة في الخارج على الحساب الخاص.. «التعليم» تحدد خطوات التقديم

كشفت وزارة التعليم طريقة وآلية تقديم طلب للدراسة في الخارج على الحساب الخاص، مؤكدةً أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل.

وأشارت التعليم، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هذه الخدمة تتيح للطلاب الراغبين في الابتعاث الخارجي على حسابهم الخاص إمكانية تقديم طلب الدراسة.

وكشفت الوزارة أنه في حالة تعثر المستفيد أو عدم تمكنه من الاستمتاع بالخدمة إلكترونيًّا؛ يمكنه الحصول عليها من خلال القنوات البديلة؛ وذلك من خلال الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طَوال أيام الأسبوع أو التواصل مع مركز رعاية المستفيدين «تواصل». ويمكن الوصول إليه بشكل مباشر؛ وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا».

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه بعد التقدم بطلب الخدمة، سيصل رقم الطلب، بالإضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال. ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب باستخدام هذا الرقم.

وحددت الوزارة المتطلبات والاشتراطات للاستفادة من خدمة طلب الدراسة في الخارج على الحساب الخاص. وتتمثل هذه الشروط في التالي:

– ألا يكون لديه طلب مفتوح في سفير التقديم أو سفير العمل.

– ألا يكون لديه ملف مفتوح في سفير الدراسة، سواء كطالب أو مرافق.

وحددت وزارة التعليم آلية وإجراءات طلب الدراسة في الخارج على الحساب الخاص؛ وذلك باتباع الخطوات التالية:

– الدخول على بوابة سفير2 من خلال الرابط:

– تحت خدمة «الراغبون في الدراسة» اضغط على «دراسة على الحساب الخاص»,

– يجب الإقرار بالاطلاع على الشروط والأحكام ثم ضغط زر «موافقة وإرسال».

– سيقوم الطالب في شاشة طلب الدراسة على الحساب الخاص بتحديد الدرجة العلمية المطلوبة ووصف الدرجة من حيث دراسة «اللغة والدرجة العلمية» أم دراسة «الدرجة العلمية» فقط.

– بعد ذلك سيقوم بإدخال البيانات الشخصية غير المكتملة، كما سيقوم بإدخال المؤهلات الدراسية السابقة؛ وذلك بالضغط على زر «إضافة مؤهل جديد».

– في خانة بيانات الموقع الجغرافي للمؤسسة التعليمية، سيقوم الطالب بإدخال بيانات المؤسسة العلمية التي يرغب في الدراسة بها كالدولة والمدينة.

– ثم سيقوم بإدخال بيانات المؤسسة التعليمية للمرحلة الأكاديمية أو التدريب، كاسم المؤسسة، ومجال الدراسة، والتخصص، وتاريخ القبول الأكاديمي.

- بعد إدخال جميع البيانات سيتم إرفاق جميع المسوغات المطلوب،ة ثم يتم الضغط على زر «تقديم» ليظهر «رقم الطلب».

وأوضحت وزارة التعليم، أن خدمة طلب حجز الشهادة لطالب لم يسدد الرسوم الدراسية، لا يوجد مستندات أو اشتراطات أو متطلبات معينة للاستفادة من هذه الخدمة.

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