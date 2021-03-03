تحذير أمني عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» حول ثغرات «جوجل كروم»

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء؛ تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة رقم (277-2021) عن وجود عدة ثغرات في متصفح جوجل كروم، موضحًا أن جميع القطاعات مستهدفة عن طريق هذه الثغرات، ويمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «تحذير أمني رقم: (277-2021)- تاريخ 3/3/2021 بخصوص تحديث أمني في متصفح Google Chrome»، موضحًا تفاصيل التحذير عبر الرابط:.

وأوضح المركز، في تحذيره الذي حمل رقم 2021-2555 أن (مستوى الخطورة عالٍ) وأن (القطاع المستهدف: الكل). وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 89.0.4389.72؛ حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديث اللازم عبر الرابط:

كما نوه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوافرة، مشيرًا إلى أن طريقة التحديث تكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

– افتح Chrome.

– في أعلى يسار الشاشة انقر على «المزيد – مساعدة – معلومات عن Google Chrome».

– رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة «Google Chrome».

– سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي.

– انقر على إعادة التشغيل.

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