السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل المدير الإقليمي لجريدة الرياض بالمنطقة



الدمام 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم المدير الإقليمي لمكتب جريدة الرياض بالمنطقة سالم السبيعي.

وأكد سموه أهمية دور وسائل الإعلام، حاثاً على السعي للارتقاء بجودة المحتوى المقدم للمتلقي، مشيدا بما تبذله وسائل الإعلام

// انتهى //

14:38ت م

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الدمام 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم المدير الإقليمي لمكتب جريدة الرياض بالمنطقة سالم السبيعي.وأكد سموه أهمية دور وسائل الإعلام، حاثاً على السعي للارتقاء بجودة المحتوى المقدم للمتلقي، مشيدا بما تبذله وسائل الإعلام السعودية من جهود لخدمة الوطن.// انتهى //14:38ت م0115

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