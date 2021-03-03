السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل وزير الصحة



الدمام 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تتطلع إليها المنطقة، إضافة إلى مناقشة المشروعات الصحية التي يجري تنفيذها في المنطقة والمشروعات المتعثرة والمستقبلية.

واطلع سموه على خطط وتوجهات الوزارة, إضافة إلى مستجدات جائحة

من جانبه نوه الدكتور الربيعة بدعم سمو أمير المنطقة المستمر والمتواصل لجهود الصحة في المنطقة الشرقية.

// انتهى //

14:25ت م

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الدمام 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تتطلع إليها المنطقة، إضافة إلى مناقشة المشروعات الصحية التي يجري تنفيذها في المنطقة والمشروعات المتعثرة والمستقبلية.واطلع سموه على خطط وتوجهات الوزارة, إضافة إلى مستجدات جائحة كورونا وتوفر اللقاحات في المنطقة، مؤكداً أهمية ما يمثله قطاع الصحة للمواطن والمقيم الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل الخدمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه القطاع من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة.من جانبه نوه الدكتور الربيعة بدعم سمو أمير المنطقة المستمر والمتواصل لجهود الصحة في المنطقة الشرقية.// انتهى //14:25ت م0113

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