

الدمام 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1237 جولة رقابية و 15 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 18 منشأة تجارية، وتحرير 23 مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وعدم الالتزام بابراز تطبيق توكلنا.

فيما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 19 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الفرق الرقابية في تشديد الرقابة اليومية على المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة الفيروس حفاظاً على سلامة الجميع، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).

// انتهى //

14:16ت م

0109



الدمام 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1237 جولة رقابية و 15 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 18 منشأة تجارية، وتحرير 23 مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وعدم الالتزام بابراز تطبيق توكلنا.فيما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 19 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وأكدت أمانة الشرقية استمرار الفرق الرقابية في تشديد الرقابة اليومية على المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة الفيروس حفاظاً على سلامة الجميع، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات (940).// انتهى //14:16ت م0109

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 1252 جولة رقابية على المراكز التجارية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.