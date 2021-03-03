

الأحساء 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء بالشراكة مع منتزه الأحساء الوطني أمس الأول، مبادرة "لنجعلها خضراء"، وذلك ضمن حملة وزارة البيئة والمياه والزراعة لنثر البدور النباتية في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة الأحساء المهندس إبراهيم خليل الخليل أن المبادرة يشارك فيها طلاب المدارس والفرق الكشفية من خلال نثر ١٦٠ كيلو من بذور النباتات والأشجار، بهدف زيادة المساحات والرقعة الخضراء وتأهيل مواقع الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وأضاف أن المبادرة تقام سنوياً في موسم الأمطار وتساهم في إيجاد التوازن البيئي وزيادة الوعي للأجيال القادمة بمفهوم وتنوع النباتات التي تتناسب مع تضاريس ومناخ المملكة.

// انتهى //

13:57ت م

0106





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إطلاق مبادرة "لنجعلها خضراء" بمتنزه الأحساء الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.