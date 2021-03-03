السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يلتقي مدير السعودية اليوم فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة



جيزان 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بمنطقة جازان عبدالرحمن بن يحيى آل واكدة.

وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1440- 1441هـ ، مستمعا لشرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من نتائج تقويم أداء عدد من القطاعات الخدمية، وكذا الخدمات التي يقدمها فرع الديوان بالمنطقة خدمة للصالح العام وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

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13:48ت م

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