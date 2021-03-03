السعودية اليوم / الإمارات تسجل 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 2692 إصابة جديدة بفيروس

‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة 16 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,269 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 1589 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيهم التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 385,587 حالة.

// انتهى //

13:47ت م

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أبوظبي 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 399,463 حالة.‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة 16 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,269 حالة.وأشارت إلى أنه تم شفاء 1589 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيهم التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 385,587 حالة.// انتهى //13:47ت م0103

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