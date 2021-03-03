السعودية اليوم / إغلاق 954 منشأة لم تتقيّد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية بمنطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 17 رجب 1442هـ الموافق 03 مارس 2021م واس

نفّذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة 27655 جولة ميدانية على المنشآت والمحال التجارية والغذائية لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية, والاشتراطات الصحية.

وأسفرت الجولات التي جرت على مدى 27 يوماً الماضية عن رصد 2753 مخالفة تم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات, كما تم إغلاق 954 منشأة مخالفة لعدم تقيّدها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ الجولات لتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق, لضبط المخالفات والحدّ منها, ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة, لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار فيروس

// انتهى //

13:45ت م

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المدينة المنورة 17 رجب 1442هـ الموافق 03 مارس 2021م واسنفّذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة 27655 جولة ميدانية على المنشآت والمحال التجارية والغذائية لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية, والاشتراطات الصحية.وأسفرت الجولات التي جرت على مدى 27 يوماً الماضية عن رصد 2753 مخالفة تم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات, كما تم إغلاق 954 منشأة مخالفة لعدم تقيّدها بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية.وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ الجولات لتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق, لضبط المخالفات والحدّ منها, ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة, لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار فيروس كورونا , مؤكدة حرصها على تلقي الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة وعبر مختلف قنوات التواصل.// انتهى //13:45ت م0101

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